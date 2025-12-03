Ötszáz adománycsomagot indít útjára az Ökumenikus Segélyszervezet

Ötszáz, tartósélelmiszerekből álló adománycsomag összeállítását kezdte meg szerdán önkéntesek segítségével a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ajándékok karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartósélelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek

A segélyszervezet szerdai közleményében azt írta, az élelmiszercsomagok összeállításába ismert önkéntesek is segítettek, majd az első csomagot egy budapesti rászoruló családhoz el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával.

Mint írták, az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára, többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz érkeznek majd. A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartósélelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerülnek, amelyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak - írták.

Hozzátették: a segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez. A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és rászorulókért végzett egész éves munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. A segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését.