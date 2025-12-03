Öt év börtön az anyának csecsemője életveszélyes bántalmazásáért

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy nőt, aki majdnem megölte kéthetes kislányát - tudatta a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Döntésével az ítélőtábla - egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával - helybenhagyta az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék határozatát. A bíróság kizárta a nőt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette szülői felügyeleti jogát.

A tényállás szerint a nő és az élettársa kapcsolatából 2024-ben egy egészséges kislány született. Miután hazatértek a kórházból, a nőt egyre jobban idegesítette a gyermek sírása. Kezdetben csak kiabált vele, majd bántalmazta. A nő három alkalommal hónaljánál fogva megrázta a síró kisbabát, akinek a feje előre-hátra csapódott.

Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét közepes erővel belenyomta a kiságy matracába, amitől koponyacsonttörést szenvedett. Április 9-én az anya észlelte, hogy a gyermeke aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A nő bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg, de önmaga ellátására soha nem lesz képes.

A nő élettársa látta a bántalmazást, észlelte annak nyomait és a gyermek állapotának romlását is, de nem tett semmit, ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A Győri Ítélőtábla indoklása szerint a büntetése szükséges, ezért azt nem enyhítette.