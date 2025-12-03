2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Krónika

Nem volt telitalálatos a Skandin

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

 2025. december 3. szerda. 22:17
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint december 3-án megtartották a 49. heti Skandináv lottó sorsolást.

Első számsorsolás: 3 (három), 4 (négy), 13 (tizenhárom), 15 (tizenöt), 26 (huszonhat), 29 (huszonkilenc), 35 (harmincöt). Második számsorsolás: 1 (egy), 9 (kilenc), 10 (tíz), 16 (tizenhat), 20 (húsz), 29 (huszonkilenc), 33 (harminchárom).

Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 300 875 forint; 5 találatos szelvény 1994 darab, nyereményük egyenként 7545 forint; 4 találatos szelvény 30 594 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.

