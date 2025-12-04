Mást mond az AI mint az orvos

Ahogy teret hódít a mesterséges intelligencia, úgy lesznek egyre „képzettebbek” a betegek is...

Elgondolkodtató esetet írt meg a kolozsvári Főtér, amely egyben jelzi, hogy dr Google helyett az emberek immár a mesterséges intelligenciához (MI/AI) fordulnak segítségért. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, egy frissen műtött páciens az AI „adatai” alapján vonta kérdőre a Galac Megyei Kórház sebész főorvosát, mivel az (szerinte) túl hamar lezárt egy rajta végzett beavatkozást.

Az érintett férfit perianális, azaz végbélnyílás körüli tályoggal diagnosztizálták, akinek a doktor azonnali műtétet javasolt. A beteg először húzódozott, de végül nagy nehezen rábólintott a szike használatára. A beavatkozás viszonylag rövid ideig, mindössze húsz percig tartott, amit aztán a férfi az AI-vel való konzultáció után kevesellt. Ezt határozott hangon a szakembernek is a tudomására hozta azt mondván, biztosan hagyott még benne „valamit”, hogy aztán újra megműthesse.

Mint a lap írja, az orvos sztoikus nyugalommal tette helyre az akadékoskodó honpolgárt.