Fordulópont az M1-es autópálya-fejlesztésben

Éjszaka emelték be az új, most épülő híd elemeit az M1-es autópályán Óbaroknál, jelentette be közösségi oldalán az MKIF Zrt.

A 70 méter hosszú, 6,5 méter széles acélszerkezetet egy 650 és egy 450 tonnás daru illesztette a helyére, 2 részletben 2 éjszaka alatt, írta az MKIF Zrt.

A 83 és 56 tonnás szerkezeteket egy ún. hidraulikus sajtóra helyezték. A napokban összehegesztik a 2 elemet, majd a hidraulikus szerkezettel ráengedik a 139 tonnás hidat a végeleges sarura. Ezt követően pedig a híd zsaluzásával folytatódik a munka.

„Ebben az ütemben – várhatóan december közepéig – a Budapest felé vezető átterelt sávot a 42-es és a 43-as km-ek között az át nem terelt sáv mellé tereljük. Erre azért van szükség, mert az átterelt sávban egy ún. függesztett állványt állítottak. A híd építése éjjeli és nappali munkavégzés mellett folytatódik, éjszakánként forgalomkorlátozással, sávelhúzással. Fontos, hogy nappal folyamatosan biztosítjuk az irányonkénti 2-2 sávot, így Budapest és Győr felé is 2 sávon haladhat a forgalom. Kérjük, hogy ne megszokásból közlekedjenek! Figyeljék a kihelyezett táblákat és a sebességkorlátozásokat is tartsák be!” – fogalmaztak a bejegyzésben.