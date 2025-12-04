Ezek lesznek 2026 utazási trendjei

A világ vezető szállodaláncai, utazási irodái és szakértőinek adatai arra utalnak, hogy 2026 a csendes kiruccanások, a személyre szabott elvonulások és a lassabb, tudatosabb utazáshoz való visszatérés éve lesz.

Pontokba szedte a BBC 2026 utazási terndjeit. Mint a cikkből kiderül, jövőre várhatóan dominánssá válik az úgynevezett „csendesítés”. Az angolul Hushpitality néven is ismert mozgalom a kényelemre, a csendre és a modern élet egyre súlyosbodó stressze elől való menekülésre összpontosít. Az egyén nem, vagy csak elenyésző mértékben használja a digitális világ termékeit, s közben olyan pontokat keres föl, ahol viszonylag kevesen járnak.

A BBC szerint kétségtelen, hogy 2026-ban a korábbinál is több mesterséges intelligencia fog beépülni az utazások világába. Az Amadeus nevű vállalkozás kutatása alapján egyre több ember használ AI/MI alapú eszközöket a tervezéshez és a foglaláshoz. Mivel a nagy szereplők - mint az Expedia vagy a Booking.com - olyan eszközöket integrálnak a honlapjaikba mint a ChatGPT, a robotok számára minden eddiginél könnyebbé válik a nyaralás megtervezése. Ha pedig mindehhez hozzátesszük a valós idejű fordítást és a mobil digitális bejelentkezéseket, akkor könnyen belátható, hogy e technológia szép csöndben leveszi a vállunkról az utazások adminisztrációjának nagy részét.

A lap megjegyzi, egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan utazási élmények, ahol a vendégnek egyáltalán nem kell döntéseket hoznia. Nevezhetjük ezt fáradtságnak, lustaságnak - vagy akár izgalomkeresésnek is - véli a BBC. Az előrejelzések szerint ugyancsak népszerűbbek lesznek az autós utak, melyek révén az egyének pénzt spórolhatnak meg.

A BBC által megkérdezett szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, elmúltak azok az idők, amikor ugyanazt az utat kellett lefoglalnunk, mint bárki másnak. Az iparág a „hiper-individualizálás” felé halad - melyet egyértelműen jeleznek az elmúlt évek mutatói. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az életszakaszokat és helyzeteket kiszolgáló túrák. Ide sorolnak például a válást és a gyászt, vagy a menopauza- és a házassági krízishelyzeteket orvosoló élmények, de a bogárrajongók és a hobbisták is egyre nagyobb kínálatból válogathatnak.