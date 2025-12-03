Krónika
"Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal"
Szijjártó Péter nyilatkozott, mielőtt a NATO külügyminiszteri ülésére indult
A magyar diplomácia vezetője hozzátette: "A fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá."
A külügyér azzal zárta gondolatait, hogy "a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak".