Krónika

"Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal"

Szijjártó Péter nyilatkozott, mielőtt a NATO külügyminiszteri ülésére indult

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 8:46
Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A magyar diplomácia vezetője hozzátette: "A fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá."

A külügyér azzal zárta gondolatait, hogy "a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak".

