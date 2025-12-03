Bizarr módszerrel loptak el egy Fabergé-tojást

Lopni sokféleképpen lehet - de egy új-zélandi férfinak még az edzett zsarukat is sikerült meglepnie.

Lopás vádjával emeltek vádat egy új-zélandi férfi ellen, miután állítólag meglehetősen szokatlan módon lenyelt egy általa ellopott, gyémántokkal kirakott Fabergé-tojást - írja a BBC. Mint olvasható, a rendőrséget múlt péntek délután riasztották az Auckland központi részén fekvő Partridge Jewellershez. A hatóságok a helyszínen egy 32 éves férfit tartóztattak le, akit utóbb orvosi vizsgálatra vittek. A delikvens jelenleg is őrizetben van - közölte a rendőrség.

Az ékszerész weboldala szerint a Fabergé-tojás 60 fehér gyémánttal és 15 kék zafírral van kirakva, a kinyitása után pedig egy 18 karátos arany miniatűr polip tekint vissza a nézőre.