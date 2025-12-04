A hullaházban „támadt fel” a nő

Az eset reggel történt, amikor Martin reggelit készített, és hirtelen elvesztette az eszméletét. Férje azonnal hívta a mentőket, de a helyszínre érkező szakemberek halottnak nyilvánították a beteget, és a hullaházba szállították – írja a The Sun.

Ott a dolgozók észrevették, hogy a nő életjeleket mutat. Ennek ellenére nem sikerült segíteni a brit nőn. Martin ismét meghalt. A rendőrség vizsgálja, miért hagyták a beteget két órán át segítség nélkül a hullaházban, és miért nem vitték azonnal az intenzív osztályra.