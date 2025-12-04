2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

A hullaházban „támadt fel” a nő

A brit nő életre kelt, miután az orvosok a hullaházba küldték

MH
 2025. december 4. csütörtök. 6:56
Megosztás

Az Egyesült Királyságban az 54 éves Olivia Martin a hullaházban életjeleket mutatott, miután a mentősök tévesen halottnak nyilvánították.

A hullaházban „támadt fel” a nő
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Az eset reggel történt, amikor Martin reggelit készített, és hirtelen elvesztette az eszméletét. Férje azonnal hívta a mentőket, de a helyszínre érkező szakemberek halottnak nyilvánították a beteget, és a hullaházba szállították – írja a The Sun.

Ott a dolgozók észrevették, hogy a nő életjeleket mutat. Ennek ellenére nem sikerült segíteni a brit nőn. Martin ismét meghalt. A rendőrség vizsgálja, miért hagyták a beteget két órán át segítség nélkül a hullaházban, és miért nem vitték azonnal az intenzív osztályra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink