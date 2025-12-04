Krónika
A brüsszeli diktátum teljesítése fizikailag lehetetlen + Videó
Szijjártó Péter szerint a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter hozzátette: Brüsszelnek az a diktátuma, amellyel ki akarja tiltani az orosz földgázt és kőolajat Európából rendkívül veszélyes Magyarország számára. Ennek a teljesítése fizikailag lehetetlen, ami drámai áremelkedésekhez vezethet. Meg fogjuk védeni a magyar embereket és az ehhez szükséges jogi eljárást is elindítjuk.
A három okot és a lehetséges következményeket az alábbi videóban fogalmazta meg a külügyér.
