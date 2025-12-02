Witkoff kedd délután tárgyal Putyinnal az ukránokkal egyeztetett béketervről

Az előzményekhez tartozik, hogy még vasárnap amerikai és ukrán delegációk találkoztak Floridában. Az amerikai oldalt Whitkoff, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Rubio hasznosnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.

Külföldi médiajelentések szerint a megvitatott témák között szerepeltek területcserék, biztonsági garanciák, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetetlensége. A CNN szerint a felek nem tudtak minden kérdésben végleges döntésre jutni. Eközben Carolyn Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára arról számolt be, hogy a konfliktus rendezésére vonatkozó kezdeti tervet jelentősen felülvizsgálták.

Az AFP szerint az amerikai elnöki megbízott előző nap ismét találkozott Kijev képviselőivel, konkrétan Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával. Ezt követően Umerov Írországba utazott, hogy részletes jelentést nyújtson be Volodimir Zelenszkijnek.