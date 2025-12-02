Vasrácsos kerítésre zuhant a favágó

A favágó 35 méterről zuhant a vasrácsra, esélye sem volt a túlélésre (képünk illusztráció)

A család beszámolója szerint Rogelio Cruz egy pálmafán dolgozott Canoga Park városrészben, amikor a biztosításra szolgáló kötele hirtelen kioldódott. A Los Angeles-i Tűzoltóság közölte, hogy a körülbelül 35 méteres zuhanás következtében a férfi a nagyjából 3 méter magas vasrácsba fúródott, és már a helyszínen életét vesztette – írja az Independent, számol be az origo.hu.

A zuhanás helyszínén is a testvéreivel dolgozott együtt

A férfi évtizedek óta foglalkozott faápolással, a céget ráadásul a család működtette. A tragédia pillanatában is testvéreivel dolgozott együtt a favágó. A kiérkező speciális mentőcsapat kötéltechnikát használt a test leemeléséhez, hogy „méltósággal” távolítsák el.

A család teljes sokkban van.

Unokaöccse szerint Cruz „mindig segítőkész, jószívű ember volt”, aki nemrég ünnepelte 48. születésnapját.

Kétéves kisfiú zuhant le

Zuhanás következtében életét vesztette egy kétéves kisfiú Newarkban. A rendőrség szerint a zuhanás körülményei több kérdést is felvetnek, és minden részletet igyekeznek feltárni.