2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Vasrácsos kerítésre zuhant a favágó

A helyi tűzoltóság szerint a férfi esélytelen volt a túlélésre a zuhanás után.

MH
 2025. december 2. kedd. 22:44
Los Angelesben életét vesztette egy 48 éves favágó, miután munka közben 35 méter magasról egy 3 méteres vasrácsos kerítésre zuhant.

Vasrácsos kerítésre zuhant a favágó
A favágó 35 méterről zuhant a vasrácsra, esélye sem volt a túlélésre (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Apu Gomes

A család beszámolója szerint Rogelio Cruz egy pálmafán dolgozott Canoga Park városrészben, amikor a biztosításra szolgáló kötele hirtelen kioldódott. A Los Angeles-i Tűzoltóság közölte, hogy a körülbelül 35 méteres zuhanás következtében a férfi a nagyjából 3 méter magas vasrácsba fúródott, és már a helyszínen életét vesztette – írja az Independent, számol be az origo.hu.

A zuhanás helyszínén is a testvéreivel dolgozott együtt

A férfi évtizedek óta foglalkozott faápolással, a céget ráadásul a család működtette. A tragédia pillanatában is testvéreivel dolgozott együtt a favágó. A kiérkező speciális mentőcsapat kötéltechnikát használt a test leemeléséhez, hogy „méltósággal” távolítsák el.

A család teljes sokkban van.

Unokaöccse szerint Cruz „mindig segítőkész, jószívű ember volt”, aki nemrég ünnepelte 48. születésnapját.

Kétéves kisfiú zuhant le

Zuhanás következtében életét vesztette egy kétéves kisfiú Newarkban. A rendőrség szerint a zuhanás körülményei több kérdést is felvetnek, és minden részletet igyekeznek feltárni.

