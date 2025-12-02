Krónika
Ukrán drónok tucatjai vesztek oda
Megérkezett az éjszakai hadijelentés
Az orosz vadászgépek 14 ellenséges drónt a brjanszki régióban; nyolcat a Krasznodar régióban; hatot a Krímben; ötöt a volgogradi régióban; négyet Csecsenföldön; hármat a Fekete-tenger felett, kettőt a rosztovi régióban; míg egyet-egyet az Orjol, Lipetszk és Tver régióban fogtak el és semmisítettek meg.
Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.