2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda

Megérkezett az éjszakai hadijelentés

MH
 2025. december 2. kedd. 9:06
Megosztás

„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő orosz légvédelmi rendszerek 45 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte a védelmi tárca jelentését a ria.ru.

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda
Az ukrán drónok ellencsapásra indultak, de 45 odaveszett közülük a december elsejéről másodikára virradó éjszaka
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Az orosz vadászgépek 14 ellenséges drónt a brjanszki régióban; nyolcat a Krasznodar régióban; hatot a Krímben; ötöt a volgogradi régióban; négyet Csecsenföldön; hármat a Fekete-tenger felett, kettőt a rosztovi régióban; míg egyet-egyet az Orjol, Lipetszk és Tver régióban fogtak el és semmisítettek meg.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink