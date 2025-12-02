„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő orosz légvédelmi rendszerek 45 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte a védelmi tárca jelentését a ria.ru .

Az ukrán drónok ellencsapásra indultak, de 45 odaveszett közülük a december elsejéről másodikára virradó éjszaka

Az orosz vadászgépek 14 ellenséges drónt a brjanszki régióban; nyolcat a Krasznodar régióban; hatot a Krímben; ötöt a volgogradi régióban; négyet Csecsenföldön; hármat a Fekete-tenger felett, kettőt a rosztovi régióban; míg egyet-egyet az Orjol, Lipetszk és Tver régióban fogtak el és semmisítettek meg.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.