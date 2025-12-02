Szekszárdon épül a huszadik áldozatsegítő központ

A jövő év elején átadják az utolsó, huszadik áldozatsegítő központot Szekszárdon, ezzel elérik az országos lefedettséget – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Igazságügyi Minisztérium évzáró áldozatsegítési konferenciáján kedden Budapesten.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter (k), Répássy Róbert parlamenti államtitkár (b) és Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos a minisztérium évzáró áldozatsegítési konferenciáján Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palotában 2025. december 2-án

Hozzátette: az áldozatsegítő központok mellett lesz négy áldozatsegítő pont is, a tervek szerint nyitnak továbbiakat, többek között Ózdon és Csepelen.

A miniszter elmondta: nagy dolog, hogy az áldozatsegítés szemléletét sikerült bevinni a magyar büntetőjog területére. Ebből a szempontból pedig nagy jelentősége van, hogy Magyarországon elindult az áldozatsegítő központok rendszere. Ez egy különálló rendszer, mert az áldozatsegítés nem hagyományos része a közigazgatásnak. Az áldozatsegítő központok jelszava a „van segítség”, mert van hova fordulniuk az áldozatoknak – mutatott rá.

A miniszer köszönetet mondott mindazoknak, akik a központokban foglalkoznak a bűncselekmények áldozataival, az együttműködő partnereknek, a rendőrségnek.

Elmondta: sokat dolgoztak a megfelelő jogszabályozási háttéren is, több jogszabályt elfogadtak, egyebek között a megelőző távolságtartásra vonatkozót. Sok intézkedést hoztak, amelyek segítik a központok munkáját, ez a számokban is látszik.

Egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, átlagosan évi 30 ezren. Idén a jogszabálymódosításoknak, a partneri együttműködésnek köszönhetően mintegy 45 ezer emberen tudnak segíteni.

Tuzson Bence kitért az online bűncselekményekre is. Kiemelte: három törvénycsomagot fogadtak el, amely lelassította a bűncselekmények terjedését, továbbá civil partnereket is bevontak. Ezen a területen is nagy jelentősége van a tájékoztatásnak – hangsúlyozta, hozzátéve: az áldozatsegítő központok úttörő szerepet játszanak problémafelvetésben is.

A miniszter elmondta: az erőszakos bűncselekmények áldozataira, a családon belüli, párkapcsolaton belüli áldozatokra vonatkozóan is komoly előrelépés történt a nyomozás, a meghallgatás, a tájékoztatás területén.

Hozzátette: a hagyományos büntetőjogi elveket át kellett törni, így lehet zártan kezelni az áldozat véleményét. Az áldozat érdeke fontosabb, mint hogy az ő nyilatkozatát megismerje az elkövető – hangsúlyozta.