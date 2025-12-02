2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Szekszárdon épül a huszadik áldozatsegítő központ

Számolt be róla Tuzson Bence igazságügyi miniszter budapesti konferenciáján

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 19:11
Megosztás

A jövő év elején átadják az utolsó, huszadik áldozatsegítő központot Szekszárdon, ezzel elérik az országos lefedettséget – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Igazságügyi Minisztérium évzáró áldozatsegítési konferenciáján kedden Budapesten.

Szekszárdon épül a huszadik áldozatsegítő központ
Tuzson Bence igazságügyi miniszter (k), Répássy Róbert parlamenti államtitkár (b) és Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos a minisztérium évzáró áldozatsegítési konferenciáján Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palotában 2025. december 2-án
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette: az áldozatsegítő központok mellett lesz négy áldozatsegítő pont is, a tervek szerint nyitnak továbbiakat, többek között Ózdon és Csepelen.

A miniszter elmondta: nagy dolog, hogy az áldozatsegítés szemléletét sikerült bevinni a magyar büntetőjog területére. Ebből a szempontból pedig nagy jelentősége van, hogy Magyarországon elindult az áldozatsegítő központok rendszere. Ez egy különálló rendszer, mert az áldozatsegítés nem hagyományos része a közigazgatásnak. Az áldozatsegítő központok jelszava a „van segítség”, mert van hova fordulniuk az áldozatoknak – mutatott rá.

A miniszer köszönetet mondott mindazoknak, akik a központokban foglalkoznak a bűncselekmények áldozataival, az együttműködő partnereknek, a rendőrségnek.

Elmondta: sokat dolgoztak a megfelelő jogszabályozási háttéren is, több jogszabályt elfogadtak, egyebek között a megelőző távolságtartásra vonatkozót. Sok intézkedést hoztak, amelyek segítik a központok munkáját, ez a számokban is látszik.

Egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, átlagosan évi 30 ezren. Idén a jogszabálymódosításoknak, a partneri együttműködésnek köszönhetően mintegy 45 ezer emberen tudnak segíteni.

Tuzson Bence kitért az online bűncselekményekre is. Kiemelte: három törvénycsomagot fogadtak el, amely lelassította a bűncselekmények terjedését, továbbá civil partnereket is bevontak. Ezen a területen is nagy jelentősége van a tájékoztatásnak – hangsúlyozta, hozzátéve: az áldozatsegítő központok úttörő szerepet játszanak problémafelvetésben is.

A miniszter elmondta: az erőszakos bűncselekmények áldozataira, a családon belüli, párkapcsolaton belüli áldozatokra vonatkozóan is komoly előrelépés történt a nyomozás, a meghallgatás, a tájékoztatás területén.

Hozzátette: a hagyományos büntetőjogi elveket át kellett törni, így lehet zártan kezelni az áldozat véleményét. Az áldozat érdeke fontosabb, mint hogy az ő nyilatkozatát megismerje az elkövető – hangsúlyozta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink