Krónika
Szekszárdon épül a huszadik áldozatsegítő központ
Számolt be róla Tuzson Bence igazságügyi miniszter budapesti konferenciáján
Hozzátette: az áldozatsegítő központok mellett lesz négy áldozatsegítő pont is, a tervek szerint nyitnak továbbiakat, többek között Ózdon és Csepelen.
A miniszter elmondta: nagy dolog, hogy az áldozatsegítés szemléletét sikerült bevinni a magyar büntetőjog területére. Ebből a szempontból pedig nagy jelentősége van, hogy Magyarországon elindult az áldozatsegítő központok rendszere. Ez egy különálló rendszer, mert az áldozatsegítés nem hagyományos része a közigazgatásnak. Az áldozatsegítő központok jelszava a „van segítség”, mert van hova fordulniuk az áldozatoknak – mutatott rá.
A miniszer köszönetet mondott mindazoknak, akik a központokban foglalkoznak a bűncselekmények áldozataival, az együttműködő partnereknek, a rendőrségnek.
Elmondta: sokat dolgoztak a megfelelő jogszabályozási háttéren is, több jogszabályt elfogadtak, egyebek között a megelőző távolságtartásra vonatkozót. Sok intézkedést hoztak, amelyek segítik a központok munkáját, ez a számokban is látszik.
Egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, átlagosan évi 30 ezren. Idén a jogszabálymódosításoknak, a partneri együttműködésnek köszönhetően mintegy 45 ezer emberen tudnak segíteni.
Tuzson Bence kitért az online bűncselekményekre is. Kiemelte: három törvénycsomagot fogadtak el, amely lelassította a bűncselekmények terjedését, továbbá civil partnereket is bevontak. Ezen a területen is nagy jelentősége van a tájékoztatásnak – hangsúlyozta, hozzátéve: az áldozatsegítő központok úttörő szerepet játszanak problémafelvetésben is.
A miniszter elmondta: az erőszakos bűncselekmények áldozataira, a családon belüli, párkapcsolaton belüli áldozatokra vonatkozóan is komoly előrelépés történt a nyomozás, a meghallgatás, a tájékoztatás területén.
Hozzátette: a hagyományos büntetőjogi elveket át kellett törni, így lehet zártan kezelni az áldozat véleményét. Az áldozat érdeke fontosabb, mint hogy az ő nyilatkozatát megismerje az elkövető – hangsúlyozta.