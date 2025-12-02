Százötvenezer ember előtt misézett a pápa

Libanoni látogatásának utolsó napján, kedden az öt évvel ezelőtti, számos halálos áldozattal járó, tragikus robbanás helyszínén, a bejrúti kikötőben tartott nyilvános imát mintegy 150 ezer fős hallgatóság előtt XIV. Leó pápa. Beszédében állást foglalt egy olyan Libanon mellett, ahol „béke és igazságosság uralkodik”.

A kikötőben a 2020 augusztusában történt robbanásban elhunyt 218 áldozat közül sokak rokonai megjelentek, és a pápa érkezésekor felmutatták szeretteik fényképeit. A katolikus egyházfő először némán imádkozott az áldozatok emlékművénél, majd egyesével üdvözölt minden gyászoló hozzátartozót.

Az öt évvel ezelőtti robbanás a kikötő egy raktárában következett be, ahol sok száz tonna ammónium-nitrátot tároltak. Az óriási detonáció több milliárd dolláros kárt okozott, és mintegy 300 ezer ember vesztette el otthonát. A tragédia felelőseit azonban továbbra sem állították bíróság elé, ezért sok libanoni szemében ez a tragédia a korrupció újabb bizonyítéka lett.

Cecile Rukoz, akinek testvére, Joseph Rukoz is a robbanás halálos áldozatai között volt, elmondta, hogy a pápa látogatása számára „egyértelműen azt az üzenetet közvetíti, hogy a robbanás bűncselekmény volt”.

A pápa a libanoniak megpróbáltatásait, köztük a gazdasági válságot, a robbanást és a háborús fenyegetettséget sorolva a szertartáson azt mondta: természetes, hogy úgy érezzük, „megbénít a gonosszal szembeni tehetetlenség, és elnyomnak a nehézségek”. Ugyanakkor arra buzdította a megjelenteket, hogy ne adják fel, keressék meg a módját, hogy „reménykedve és hálával éljenek tovább”, és hozzátette, hogy azért az igazságosság is ott szerepel a képletben.

„Vessük le etnikai és politikai megosztottságunk páncélját, vallási meggyőződésünket nyissuk meg a kölcsönös találkozás előtt, és ébresszük fel újra szívünkben az egyesült Libanon álmát. Egy Libanont, ahol béke és igazságosság uralkodik, ahol mindenki testvérként ismeri el a másikat” – mondta a pápa.

„Libanon, állj fel! Légy az igazságosság és a testvériség otthona! Légy a béke prófétai jele egész Levantéban!” – hangsúlyozta a történelmi Közel-Kelet térségére utalva.

XIV. Leó apostoli látogatásának utolsó napját a pszichológiai problémákkal küzdő betegeket ellátó De La Croix kórházban tett látogatással kezdte.

„Nem feledkezhetünk meg a legkiszolgáltatottabbakról. Elképzelhetetlen számunkra egy olyan társadalom, amely teljes sebességgel halad előre, a jólét hamis mítoszához ragaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok formáját” – hangsúlyozta a pápa.