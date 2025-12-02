Rács mögött a férfi, aki két ökölcsapással megölt egy embert

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság kedden annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy budapesti, belvárosi szórakozóhelyen agyonütött egy másik vendéget - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.

A gyanú szerint a férfi szombaton egy belvárosi szórakozóhelyen - rövid szóváltás után - ököllel, nagy erővel kétszer fejbe ütötte a sértettet, aki a földre zuhant, elvesztette az eszméletét, majd súlyos fej- és gerincsérülései miatt a kórházban meghalt.

Azt írták, a cselekmény bizonyítottság esetén emberölés megállapítására lehet alkalmas, amely akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.

A gyanúsított büntetlen előéletű, részben beismerte a cselekmény elkövetését, azt mondta, megbánta azt, a szórakozóhelyen az eset előtt senki mással nem keveredett konfliktusba.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szerint feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, mivel külföldi kötődésű kettős állampolgár, a terhére rótt bűncselekménynek pedig kiemelkedő a tárgyi súlya, a büntetési tétele, ezért egy hónapra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.