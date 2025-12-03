2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Pénzbesöprés a két ünnep közötti fizetős parkolás

A Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely sem támogatta az ingyenes parkolást

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 6:44
Megosztás

A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés - írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán kedden.

Pénzbesöprés a két ünnep közötti fizetős parkolás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra kiemelte, ők azt kérték, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel a szeretteit Budapesten.

A frakcióvezető hozzátette, a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink