Krónika
Pénzbesöprés a két ünnep közötti fizetős parkolás
A Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely sem támogatta az ingyenes parkolást
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra kiemelte, ők azt kérték, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel a szeretteit Budapesten.
A frakcióvezető hozzátette, a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.