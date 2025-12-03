Orbán Balázs: A brüsszeli elit egy Európa és Oroszország közötti direkt háború előkészítésén dolgozik

Az Amerikai Egyesült Államok új vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja lezárni az orosz-ukrán konfliktust, viszont a brüsszeli elit egy Európa és Oroszország közötti direkt háború előkészítésén dolgozik - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi állomásán kedden.

Orbán Balázs: Az Amerikai Egyesült Államok új vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja lezárni az orosz-ukrán konfliktust, viszont a brüsszeli elit egy Európa és Oroszország közötti direkt háború előkészítésén dolgozik

Orbán Balázs a fórum előtti sajtótájékoztatón kiemelte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben elmondott beszédében nyilvánossá tette, hogy Európának készen kell állnia egy 2030-ban induló, Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfliktus megvívására.

A politikai igazgató hangsúlyozta, ezek olyan perspektívák, amelyek szemben állnak Magyarország érdekével, békéjével és biztonságával, valamint a magyar családok gazdasági lehetőségeivel, prosperitásával. Emiatt a kormánypártok úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtést indítanak a háborús tervekkel szemben, és egy nemzeti konzultáció is indult a brüsszeli gazdasági megszorításokkal összefüggésben - jegyezte meg.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, a háborúhoz három dologra van szükség: pénzre, pénzre és pénzre. Hozzátette, ebből következően a háborút támogató európai országok mindegyike adóemelésekbe kezdett és megszorításokat vezet be, a hírek pedig nyugdíjcsökkentésről és egyes uniós tagállamokban a sorkatonaság bevezetéséről szólnak.

Kiemelte, az aláírásgyűjtéssel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy Magyarország nem kíván csatlakozni az európai háborús tervekhez.

"Nemet mondunk az Európai Uniónak a háborúba lépésére, nemet mondunk Magyarország háborúba lépésére" - hangsúlyozta.

Elmondta, a nemzeti konzultációval arra biztatják az embereket, hogy annak kitöltésével és visszaküldésével mondjanak nemet azokra a gazdasági tervekre, amelyek adóemelések és megszorítások révén megsarcolnák a magyar választópolgárokat.

Megjegyezte, a brüsszeli tervek nemcsak az ottani tervezőasztalokon léteznek, hanem megjelentek a magyar belpolitikában is.

Orbán Balázs emlékeztetett, az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági megszorító csomagja, "amely kísérteties módon hasonlít a Brüsszelben a korábbi időszakban már követelt megszorításokhoz és adóemelési elképzelésekhez". Szerinte ez "egy brutális baloldali megszorító csomag", amely a többi között a személyi jövedelemadó és az áfa emelését is tartalmazza, továbbá "visszavágná" a családtámogatásokat is.

Úgy fogalmazott, ezek a javaslatok valamennyi háborúpárti országban egyre inkább előtérbe kerülnek. Ursula von der Leyen a tagállamok állam- és kormányfőinek címzett levelében arra kérte az európai vezetőket, hogy december 18-án az európai uniós következő tanácsülésen járuljanak hozzá 135 milliárd eurónyi forrás begyűjtéséhez és Ukrajnába, a háború finanszírozására való küldéséhez - mondta.

Kiemelte, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is megírta Ursula von der Leyennek: Magyarország nem fogja támogatni ezeket a terveket, és nem járul hozzá "egy olyan, baloldali megszorításra épülő gazdaságpolitikai fordulathoz", amely elvenné a magyar családoktól, fiataloktól és idősektől a megélhetéshez szükséges anyagi forrásokat és lehetőségeket.

Megjegyezte, mindenkit arra bátorítanak, hogy támogassa a Fidesz-KDNP aláírásgyűjtését és politikai hovatartozásól függetlenül álljon ki a háborúval szemben, a nemzeti konzultációs ív visszaküldésével pedig tiltakozzon a brüsszeli adóemelési tervek ellen.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők teljesen új fokozatba kapcsoltak Ukrajna és a háború támogatásával kapcsolatban. Ezek a vezetők mindent megtesznek azért, hogy begyűjtsék a pénzt a tagállamoktól, ezért indítottak a kormánypártok aláírásgyűjtést - mondta.

Hozzátette, bízik abban, hogy a magyar családok a jövőben is kiállnak a béke mellett, a kormány pedig a magyar emberek pénzét a magyar családokra szeretné a jövőben is fordítani.