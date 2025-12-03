2025. december 7., vasárnap

Krónika

Lőszert loptak a német hadseregtől

Őrzés nélküli parkolóban hagyták egy éjszakára

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 2:22
Nagy mennyiségű lőszert loptak el ismeretlen tettesek a német hadsereg (Bundeswehr) készleteiből - erősítette meg kedden a berlini védelmi minisztérium egyik szóvivője.

A Bundeswehr lőszer készletét lovasították meg ismeretlen tettesek (képünk illusztráció)
Fotó: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP

Az esetről korábban a Der Spiegel című német lap és az MDR közszolgálati műsorszolgáltató számolt be. A tájékoztatás szerint egy civil szállítmányozó tehergépjárművéből mintegy 20 ezer darab lőszer tűnt el a Magdeburg melletti Burg településen.

A Bundeswehr bonni logisztikai támogató részlegének szóvivője a történtekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az incidens a múlt héten történt keddre virradóra.

A lőszereket egy éjszakára leparkolt utánfutóból lopták el, de csak a burgi kaszárnyába érkezést követően vették észre, hogy eltűnt a lőszer. A védelmi minisztérium megerősítette a Der Spiegelnek, hogy a teherautó sofőrje járművét a lőszerekkel egy őrzés nélküli parkolóban parkolta le egy iparterületen.

