Lőszert loptak a német hadseregtől

Nagy mennyiségű lőszert loptak el ismeretlen tettesek a német hadsereg (Bundeswehr) készleteiből - erősítette meg kedden a berlini védelmi minisztérium egyik szóvivője.

Az esetről korábban a Der Spiegel című német lap és az MDR közszolgálati műsorszolgáltató számolt be. A tájékoztatás szerint egy civil szállítmányozó tehergépjárművéből mintegy 20 ezer darab lőszer tűnt el a Magdeburg melletti Burg településen.

A Bundeswehr bonni logisztikai támogató részlegének szóvivője a történtekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az incidens a múlt héten történt keddre virradóra.

A lőszereket egy éjszakára leparkolt utánfutóból lopták el, de csak a burgi kaszárnyába érkezést követően vették észre, hogy eltűnt a lőszer. A védelmi minisztérium megerősítette a Der Spiegelnek, hogy a teherautó sofőrje járművét a lőszerekkel egy őrzés nélküli parkolóban parkolta le egy iparterületen.