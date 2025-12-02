Krónika
Gázolás, torlódás és útzár
A 44-es főúton, Szarvas határában egy személyautó kerékpárost gázolt, a 77-es km-nél félpályás korlátozás mellett történik a helyszínelés
Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé és Mogyoródnál, az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében és az M0-s autóút főbb csomópontjainál. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.