Krónika

Gázolás, torlódás és útzár

A 44-es főúton, Szarvas határában egy személyautó kerékpárost gázolt, a 77-es km-nél félpályás korlátozás mellett történik a helyszínelés

MH
 2025. december 2. kedd. 8:37
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban.

Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Sopron-Balf és a 82-es jelű Kópháza/Sopron csomópontok között grooving vágást végeznek. Az érintett pályaoldalt lezárták. A 84-es főút felé terelik a forgalmat.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé és Mogyoródnál, az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében és az M0-s autóút főbb csomópontjainál. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé és Mogyoródnál, az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében és az M0-s autóút főbb csomópontjainál. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.

