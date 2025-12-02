Gázolás, torlódás és útzár

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen a külső sávban.

Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Sopron-Balf és a 82-es jelű Kópháza/Sopron csomópontok között grooving vágást végeznek. Az érintett pályaoldalt lezárták. A 84-es főút felé terelik a forgalmat.