Dermesztő hideg Mongólia egyes részein

Kedd hajnalban mínusz 43 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet Nyugat-Mongóliában, ami az idei tél eddig mért legalacsonyabb hőmérséklete - közölte az ország meteorológiai intézete.

Dermesztő a hideg Mongólia egyes részein (képünk illusztráció)

A múlt hét vége óta viharos erejű szelek és hóviharok nehezítik az ország nyugati és középső részein élők életét.

Meteorológusok, akik már napokkal korábban figyelmeztettek egy erős hidegfront betörésére, azzal számolnak, hogy csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.