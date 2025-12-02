2025. december 7., vasárnap

Krónika

Dániában terrorizmus finanszírozása miatt őrizetbe vettek két embert

Csaknem 300 millió forintnyi adományt gyűjtöttek össze a Hamásznak

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 17:38
Frissítve: 2025. december 2. 18:38
Dániában a hatóságok őrizetbe vettek két embert, aki a gyanú szerint több mint ötmillió dán koronányi adományt gyűjtött össze a Hamász iszlamista terrorszervezet javára - jelentette be kedden a koppenhágai rendőrség.

Dániában két férfit letartóztattak a Hamász terroristaszervezetnek történt több milliónyi dán korona gyűjtése miatt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint egyikőjüket, egy 28 éves férfit kedd reggel vették őrizetbe, míg társa, egy 59 éves férfi már egy ideje előzetes letartóztatásban van.

A Ritzau dán hírügynökség és a TV2 dán televíziós csatorna a fővároshoz közeli Frederiksberg bíróságára hivatkozva azt közölte, a két ember összesen csaknem 5,7 millió dán koronát (290,6 millió forint) gyűjtött össze az Európai Unió által terroristaszervezetnek minősített Hamász javára, az összeg pedig a gyanú szerint egy dán vagy egy külföldi hálózaton át jutott el a terroristákhoz.

A két férfi tagadta az ellene felhozott vádakat.

