Az FBI 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomravezetőnek a kaliforniai lövöldözőkért

Krónika
A születésnapi parti négyhalálos áldozattal
Stocktonban szombaton egy család és közeli barátaik gyűltek össze egy kisgyerek második születésnapja alkalmából egy bérelt rendezvényteremben, amikor támadás érte őket.
A lövöldözésben egy 8, egy 9 és egy 14 éves gyerek, valamint egy 21 éves fiatal meghalt. Rajtuk kívül 11 ember megsebesült.
Patrick Withrow, San Joaquin megye seriffje hétfőn bejelentette, hogy a korábbi közléssel ellentétben több elkövető után nyomoznak, a gyanúsítottak nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a lehetséges indítékot sem közölték.
Patrice Williams, a születésnapot ünneplő gyermek édesanyja, az összejövetel szervezője elmondta, hogy a társaság tagjai épp az ünnepi torta felvágásához készültek, amikor a lövések eldördültek.
Minden szülőtől bocsánatot kért, aki gyermekét az általa szervezett születésnapi összejövetelen vesztette el, és hozzátette, hogy a sebesültek között van nővére, egy unokatestvére és több barátja.