2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Az FBI 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomravezetőnek a kaliforniai lövöldözőkért

A születésnapi parti négyhalálos áldozattal

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 6:08
Megosztás

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda 50 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel a kaliforniai születésnapi ünnepségen elkövetett lövöldözés tetteseinek kézre kerítéséért kedden.

Az FBI 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomravezetőnek a kaliforniai lövöldözőkért
A kaliforniai Stocktonban születésnapi ünnepségen tört ki a lövöldözés, a tragédiában négyen, körtük három gyerek életét vesztette és többen megsebesültek
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Benjamin Fanjoy

Stocktonban szombaton egy család és közeli barátaik gyűltek össze egy kisgyerek második születésnapja alkalmából egy bérelt rendezvényteremben, amikor támadás érte őket.

A lövöldözésben egy 8, egy 9 és egy 14 éves gyerek, valamint egy 21 éves fiatal meghalt. Rajtuk kívül 11 ember megsebesült.

Patrick Withrow, San Joaquin megye seriffje hétfőn bejelentette, hogy a korábbi közléssel ellentétben több elkövető után nyomoznak, a gyanúsítottak nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a lehetséges indítékot sem közölték.

Patrice Williams, a születésnapot ünneplő gyermek édesanyja, az összejövetel szervezője elmondta, hogy a társaság tagjai épp az ünnepi torta felvágásához készültek, amikor a lövések eldördültek.

Minden szülőtől bocsánatot kért, aki gyermekét az általa szervezett születésnapi összejövetelen vesztette el, és hozzátette, hogy a sebesültek között van nővére, egy unokatestvére és több barátja.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás