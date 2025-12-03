Az FBI 50 ezer dollárt ajánlott fel a nyomravezetőnek a kaliforniai lövöldözőkért

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda 50 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel a kaliforniai születésnapi ünnepségen elkövetett lövöldözés tetteseinek kézre kerítéséért kedden.

A kaliforniai Stocktonban születésnapi ünnepségen tört ki a lövöldözés, a tragédiában négyen, körtük három gyerek életét vesztette és többen megsebesültek

Stocktonban szombaton egy család és közeli barátaik gyűltek össze egy kisgyerek második születésnapja alkalmából egy bérelt rendezvényteremben, amikor támadás érte őket.

A lövöldözésben egy 8, egy 9 és egy 14 éves gyerek, valamint egy 21 éves fiatal meghalt. Rajtuk kívül 11 ember megsebesült.

Patrick Withrow, San Joaquin megye seriffje hétfőn bejelentette, hogy a korábbi közléssel ellentétben több elkövető után nyomoznak, a gyanúsítottak nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a lehetséges indítékot sem közölték.

Patrice Williams, a születésnapot ünneplő gyermek édesanyja, az összejövetel szervezője elmondta, hogy a társaság tagjai épp az ünnepi torta felvágásához készültek, amikor a lövések eldördültek.

Minden szülőtől bocsánatot kért, aki gyermekét az általa szervezett születésnapi összejövetelen vesztette el, és hozzátette, hogy a sebesültek között van nővére, egy unokatestvére és több barátja.