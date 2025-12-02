2025. december 7., vasárnap

A fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota

Még 781 járművet ellenőriznek a hatóságok

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 22:14
Az eddig ellenőrzött fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota - erről írt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kedden közzétett Facebook-bejegyzésében.

A fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota
Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára
Fotó: Facebook/Latorcai Csaba

"Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is. Sebaj, mi megtettük helyette (ezt is)" - emelte ki Latorcai Csaba. A hatósági ellenőrzések keretében augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 autóbusz vizsgálatát végezték el. Ezek közül 192, azaz az ellenőrzött járművek harmada nem felelt meg a feltételeknek.

Hátravan még 781 autóbusz ellenőrzése - fűzte hozzá az államtitkár.

