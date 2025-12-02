Krónika
Trump elnök eredményei jó egészségi állapotról tanúskodnak
A Fehér Ház nyilvánosságra hozta Donald Trump MRI-vizsgálatáról érdemes tudnivalókat
Donald Trump amerikai elnök bizonyítottan egészséges
Fotó: AFP/Saul Loeb
A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen - mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.
Az elmúlt napokban az amerikai sajtóban több találgatás jelent meg Donald Trump elnök MRI-vizsgálatának céljairól, amelyekre reagálva a Fehér Ház az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentést is elérhetővé tette.