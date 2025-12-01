Krónika
Orbán Viktor: Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is
A miniszterelnök szerint húzós volt a november, de a december sem lesz könnyebb
Orbán Viktor hozzátette: "Amerikában és Oroszországban letárgyaltuk, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. Az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút".
A miniszterelnök előre is tekintett már, amikor azt írta. hogy "minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett".