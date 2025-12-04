Mi a Morse-kód, és miért használják még mindig?

A morzekód a távírói kommunikáció alapja, amelyet Samuel Morse fejlesztett ki a 19. században. Kétféle jelet használ – rövidet (pontok) és hosszút (kötőjelek) – betűk, számok és írásjelek kódolására.

Minden betűhöz egyedi pontok és kötőjelek kombinációja tartozik: például az A betűt „pont-kötőjel”, a B betűt pedig „kötőjel-pont-pont-pont” formában jelöljük.

A jeleket különböző hosszúságú szünetekkel továbbítják: rövid szünetekkel egy karakter elemei között, hosszabb szünetekkel a betűk között, és még hosszabb szünetekkel a szavak között.

Ez a kód könnyen használható, lehetővé teszi az üzenetek nagy távolságokra történő továbbítását, és rossz kapcsolati körülmények között is olvasható marad, így nélkülözhetetlen a korai távíró- és rádiókommunikációban.

A morzekódot ma is használják a tengerészeti és légi közlekedésben, az amatőr rádióüzemeltetők és a mentőszolgálatok. Hatékonysága és interferenciával szembeni ellenállása teszi relevánssá a modern világban - írta meg a Gismeteo.