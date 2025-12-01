Kapu Tibor a 20. Magyar Trikolór Gálán

Kapu Tibor is megosztja a magyar trikolórhoz fűződő rajongásának részleteit a 20. Magyar Trikolór Gálán, Budapesten, a Stefánia úton ma este, a hónap első napján.

Kapu Tibor is megosztja a magyar trikolórhoz fűződő rajongásának részleteit a 20. Magyar Trikolór Gálán, Budapesten, a Stefánia úton december elsején

A második magyar asztronauta felvitte a magyar zászlót magával a világűrbe. Most örömmel csatlakozik azon közösséghez, amely már húsz esztendeje ünnepli a magyar zászlót minden évben e gála keretében. 2012-ben ezen a gálán indult útjára az a kezdeményezés, amelynek eredményeként 2014 december 17-én a Parlament megszavazta a magyar zászló napját.

A két évtized legjobb fotósainak díjait egy nagyszabású kultúrműsor keretében adják át a gálán, amelynek idei védnöke dr. Zétényi Zsolt alkotmányjogász, ügyvéd, Magyar Örökség díjas.

A zsűri elnöke Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, rendező, HSC, ASC-tag, Nemzet Művésze, Érdemes Művész.

Fellépnek: Molnár Levente operaénekes, Kautzky Armand előadóművész, Szarka Tamás előadóművész, Illényi Katica előadóművész, Urban Verbunk tánccsoport, Magyar Légtornász Egyesület, Kovács P. József, az est házigazdája, Szilágyi Ákos, a gála gazdája.

További információk az 56 Lángja Alapítvány weboldalán találhatók.