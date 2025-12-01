Krónika
Egy középkorú férfi a HÉV-gázolás áldozata
A gázolás miatt ritkábban járnak a gödöllői és a csömöri HÉV-szerelvények
Fotó: MH-archív/Nagy Balázs
A katasztrófavédelem korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a XIV. kerületben, a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében ütött el a HÉV egy embert. A helyszínre mentő is érkezett.
A MÁV-csoport a honlapján azt írta, baleseti helyszínelés miatt a H8-as és a H9-es HÉV az Örs vezér tere és Cinkota között ritkábban, mindkét irányban az Örs vezér tere irányú vágányon jár. A fennakadás végéig pótlóbuszok is segítik a közlekedést.