Krónika

Borult, ködös hétfőnk lesz

A keleti, északkeleti megyékben időszakosan szemerkélő eső előfordulhat

MH
 2025. december 1. hétfő. 6:39
Tartósan ködös részeken szitálás is lehet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott előrejelzésében.

Borult, ködös hétfőnk lesz
Borult, ködös időnk lesz december első napján - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Thomas Warnack

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0, +5 fok valószínű.

Gyenge hideg fronthatás jelentkezhet az arra érzékenyeknél. Az orvosmeteorológus szerint eggyeseknél fejfájás, migrén, megnyúló reflexidő, lassabb cselekvési reakció tapasztalható.

