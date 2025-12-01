Krónika
Borult, ködös hétfőnk lesz
A keleti, északkeleti megyékben időszakosan szemerkélő eső előfordulhat
Borult, ködös időnk lesz december első napján - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Thomas Warnack
A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0, +5 fok valószínű.
Gyenge hideg fronthatás jelentkezhet az arra érzékenyeknél. Az orvosmeteorológus szerint eggyeseknél fejfájás, migrén, megnyúló reflexidő, lassabb cselekvési reakció tapasztalható.