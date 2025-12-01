Borult, ködös hétfőnk lesz

Tartósan ködös részeken szitálás is lehet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott előrejelzésében.

Borult, ködös időnk lesz december első napján - Képünk illusztráció

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0, +5 fok valószínű.

Gyenge hideg fronthatás jelentkezhet az arra érzékenyeknél. Az orvosmeteorológus szerint eggyeseknél fejfájás, migrén, megnyúló reflexidő, lassabb cselekvési reakció tapasztalható.