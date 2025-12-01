2025. december 7., vasárnap

Balesetek, torlódások országszerte

Csak a szokásos hétfő reggeli csúcs

 2025. december 1. hétfő. 8:59
Frissítve: 2025. december 1. 11:15
Már korábban beszámoltunk arról, hogy az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Hatvan térségében, baleset történt. Most arról kaptunk hírt, hogy az 57-es km-nél a forgalom megindult a belső sávban, a torlódás meghaladja a 3 km-t.
Az M44-as autóúton, a Békéscsaba felé vezető oldalon, egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 116-os km-nél a belső sávot lezárták.

Élénk a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban. Az M4-esen Üllőtől az M0-s felé. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is
Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es és a 29-es km között, az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.

Élénk a forgalom a főváros környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan és Budapest között, különösen mogyoródi szakasztól lassul le a kocsisor. Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban. Az M4-esen Üllőtől az M0-s felé. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is.

Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták: Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.

