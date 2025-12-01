Balesetek, torlódások országszerte

Már korábban beszámoltunk arról, hogy az M3-as autópályán , a Budapest felé vezető oldalon, Hatvan térségében, baleset történt. Most arról kaptunk hírt, hogy az 57-es km-nél a forgalom megindult a belső sávban, a torlódás meghaladja a 3 km-t. Az M44-as autóúton, a Békéscsaba felé vezető oldalon, egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 116-os km-nél a belső sávot lezárták.

Élénk a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban. Az M4-esen Üllőtől az M0-s felé. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es és a 29-es km között, az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.



Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták: Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.