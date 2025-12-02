A briteknek a kocsmában is beadják az influenzaoltást

A pubokban már az influenzaoltás is rendelhető a sör mellé (képünk illusztráció

A The Bevy nevű közösségi kocsmában felállított ideiglenes oltópont célja, hogy minél több lakoshoz eljusson az idei téli oltási kampány – írja a hazipatika.com.

Sussex megyében eddig a jogosultak 52 százaléka – mintegy 506 ezer ember – kapta meg a térítésmentes influenzaoltást. Dr. Amy Dissanayake, az NHS Sussex megbízott orvosigazgatója hangsúlyozta: az idei influenzaszezon a vártnál korábban indult a szigetországban, miközben a Covid-19 továbbra is veszélyt jelent az idősekre és a gyenge immunrendszerű betegekre. Hozzátette: az oltás a leghatékonyabb eszköz a súlyos megbetegedés és a kórházi ellátás megelőzésére.

Hollie Defries vezető ápoló a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a mostani akcióval szeretnék a lehető legtöbb embert elérni. A helyszínen már többen meg is kapták influenza és koronavírus elleni oltásukat.

A szezonális influenzaoltás itthon is elérhető már a háziorvosoknál. Beadatását a kockázati csoportba tartozóknak különösen ajánlják, számukra az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítják a vakcinát.