Krónika

A briteknek a kocsmában is beadják az influenzaoltást

Minél több lakost próbálnak elérni

MH
 2025. december 2. kedd. 3:13
Rendhagyó helyszínen, egy brightoni pubban kínál ingyenes influenzaoltást a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS).

A briteknek a kocsmában is beadják az influenzaoltást
A pubokban már az influenzaoltás is rendelhető a sör mellé (képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/CAIA IMAGE/NEW

A The Bevy nevű közösségi kocsmában felállított ideiglenes oltópont célja, hogy minél több lakoshoz eljusson az idei téli oltási kampány – írja a hazipatika.com.

Sussex megyében eddig a jogosultak 52 százaléka – mintegy 506 ezer ember – kapta meg a térítésmentes influenzaoltást. Dr. Amy Dissanayake, az NHS Sussex megbízott orvosigazgatója hangsúlyozta: az idei influenzaszezon a vártnál korábban indult a szigetországban, miközben a Covid-19 továbbra is veszélyt jelent az idősekre és a gyenge immunrendszerű betegekre. Hozzátette: az oltás a leghatékonyabb eszköz a súlyos megbetegedés és a kórházi ellátás megelőzésére.

Hollie Defries vezető ápoló a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a mostani akcióval szeretnék a lehető legtöbb embert elérni. A helyszínen már többen meg is kapták influenza és koronavírus elleni oltásukat.

A szezonális influenzaoltás itthon is elérhető már a háziorvosoknál. Beadatását a kockázati csoportba tartozóknak különösen ajánlják, számukra az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítják a vakcinát.

