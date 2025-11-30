Vetítés közben támadták meg a francia mozi látogatóit

Rettegnek a párizsiak: a dpa jelentése szerint a francia Filmintezet (Cinémathèque française) egy hónapra bezárja vetítőtermeit, miután nem először „megharapták” a nézőket vetítés közben.

Az intézmény közölte: az összes moziszéket leszerelik, 180 fokos száraz gőzzel többször kezelik, majd speciálisan kiképzett kutyák vizsgálják át őket. A szőnyegekkel ugyanezt fogják tenni, a gyanúsítottak ugyanis az ágyi poloskák.

A helyzet pikantériája, hogy a gyanú épp egy Alien – A nyolcadik utas: a Halál vetítése után erősödött fel, amelyen a film sztárja, Sigourney Weaver is jelen volt – írta az RTL és a Le Parisien nyomán a hírügynökség. Több néző fotókat posztolt a feltételezett poloskákról, és arról számolt be, hogy a vetítés alatt megcsípték őket. Egyikük úgy fogalmazott: „láttuk, ahogy a székeken és a ruhákon szaladgálnak”.

A francia fővárosban már 2023 nyarán pánikot keltettek a poloskákról szóló bejelentések, előbb mozikból, majd vonatokról és más közterekről. Később a francia fél Oroszországot vádolta azzal, hogy a 2024-es olimpia előtt szándékosan gerjesztette a „poloskahisztériát” a közösségi médiában. A dpa megjegyzi: a valaha szinte eltűntnek hitt vérszívók a fokozott utazás miatt Németországban is újra terjednek, és előszeretettel bújnak meg ágyakban, bútorok réseiben és más lakóterekben.