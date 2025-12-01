Krónika
Nyolcszáz fölött a halálos áldozatok száma Délkelet-Ázsiában
A térség több országát pusztító áradások sújtották az elmúlt héten
Szumátrán az árvizek és földcsuszamlások okozta tragédiában tovább emelkedett az elhunytak száma
Fotó: Anadolu via AFP/Kiki Cahyadi
A hivatalos adatok szerint Indonézia területén legalább 442 ember vesztette életét, Srí Lanka 212 halálos áldozatról számolt be, Thaiföld 170, míg Malajzia három áldozatot erősített meg. Több száz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
A mentőcsapatok sok helyre még mindig nem tudnak eljutni az elárasztott utak és települések miatt. Thaiföld déli részén közel 3 millió, Indonézia nyugati térségeiben 1,1 millió, Srí Lankán pedig több mint félmillió embert érintett közvetlenül a katasztrófa. A hatóságok attól tartanak, az áldozatok száma tovább emelkedhet.