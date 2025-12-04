Miért nincs farkunk?

Az embernek technikailag van farka – a csökevénye az embrióban a méhen belüli élet 5-6. hetében alakul ki, de 8 hétre általában eltűnik, és csak a farokcsont marad meg.

A farok mindenütt jelen van az állatvilágban: segíti az egyensúlyozást, a mozgást és a kommunikációt. A főemlősök körülbelül 25 millió évvel ezelőtt veszítették el a farkukat, amikor a modern emberszabású majmok ősei – gorillák, csimpánzok, orangutánok, bonobók és emberek – elváltak a farkukat megtartott lüsztermajmok csoportjától.

Korábban azt feltételezték, hogy a farok eltűnése a kétlábúság megjelenésével függ össze, de a kutatások kimutatták, hogy a veszteség korábban következett be, és nem következmény. A genetikai elemzés mutációt tárt fel a farok fejlődéséért felelős génekben: a TBXT génbe beillesztett kis DNS-fragmens megzavarta a farok kialakulását, ami a hominidákban való eltűnéséhez vezetett.

Ennek a mutációnak lehettek volna negatív következményei, például a gerincvelői rendellenességek fokozott kockázata, de az evolúciós előny stabillá tette - írta meg a Gismeteo.