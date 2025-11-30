2025. december 7., vasárnap

Már vágják, helyenként árusítják is a karácsonyfának valót + GALÉRIA

MH
 2025. november 30. vasárnap. 16:58
Frissítve: 2025. november 30. 17:05
Az ország számos pontján megkezdődtek a karácsonyfának való növények kivágása, sőt egyes nagyáruházaknál már akciós áron vásárolható is fenyő, ám nem biztos, hogy érdemes ilyen korán megvásárolni az ünnep díszét.

Karácsonyfának szánt, rögzítőhálóba csomagolt fenyőfák a Zala megyei Surdon 2025. november 30-án
Fotó: MTI/Katona Tibor

Mint látható, a fenyőárusok idén is arra számítanak, hogy a vágott Nordmann dominál majd. Ez a fajta vastagabb, sötétebb tűlevéllel rendelkezik és sokkal lassabban hullajtja a leveleket, ezért sok család hajlandó többet áldozni, hiszen a lassaban növő fenyő érthetően drágább. A legnagyobb telepek Somogyban és Zalában találhatók, ahol már javában vágják a karácsonyfának kiszemelt darabokat.

Fotó: MTI/Katona Tibor

A kereskedők szerint idén jelentősebben nem növekednek majd a fák árai, legfeljebb az infláció mértékében lesz drágább.

Több áruházlánc már elkezdte az árusítást, de a szakemberek szerint ezek a fák csak gondos kezelés mellett maradnak szépek az ünnepekig.

Az OBI idei Nordmann fenyőárak:

  • 100–150 centiméter: 7599 forint
  • 150–175 centiméter: 9099 forint
  • 175–200 centiméter: 11990 forint

Az IKEA-nál már november 27-én megkezdődött a fenyőfaakcióit. Náluk mérettől függetlenül 9990 forintba kerül a fa – a klubtagok ráadásul 5000 forintos kupont kapnak a vásárlás után. A közösségi médiában is egyre szaporodnak a fenyőfa-hirdetések: egy árusnál a legkisebb fák kerülnek 6000 forintba.

