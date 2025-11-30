Krónika
Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között
Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó. Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében. A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.
A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben. Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.
„A családoknak együtt kell tölteniük az időt és nem a kórházban szeretteik oldalán állva imádkozni a túlélésükért” – nyilatkozott Christina Fugazi, Stockton polgármestere.
Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.