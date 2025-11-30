2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 15:26
Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között – közölte San Joaquin megye seriffhivatalának szóvivője vasárnap az előző este elkövetett, legkevesebb 4 halálos áldozatot követelő bűncselekménnyel kapcsolatban.

A washingtoni lövöldözést követően újabb merénylet rázta meg Amerikát
Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó. Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében. A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.

A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben. Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.

„A családoknak együtt kell tölteniük az időt és nem a kórházban szeretteik oldalán állva imádkozni a túlélésükért” – nyilatkozott Christina Fugazi, Stockton polgármestere.

Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.

