Szélsőséges hidegre figyelmeztetnek meteorológusok

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 10:49
Még Mongóliában is szélsőségesnek számító hidegre figyelmeztetnek helyi meteorológusok a következő napokra.

Szélsőséges hidegre figyelmeztetnek meteorológusok
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Martin Schutt

Számításaik szerint szombat estétől heves havazás várható az ország nyugati és középső részein, és az éjszakai hőmérséklet több területeken mínusz 39-44 Celsius-fokig süllyed. A helyzetet tovább rontja, hogy az éjszaka viharossá erősödő szél hóviharokat okoz.

A hatóságok a következő napokra figyelmeztetést adtak ki a fővárosra, Ulánbátorra és 21 tartományra az időjárás miatt.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.

