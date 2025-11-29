Szélsőséges hidegre figyelmeztetnek meteorológusok

Még Mongóliában is szélsőségesnek számító hidegre figyelmeztetnek helyi meteorológusok a következő napokra.

Számításaik szerint szombat estétől heves havazás várható az ország nyugati és középső részein, és az éjszakai hőmérséklet több területeken mínusz 39-44 Celsius-fokig süllyed. A helyzetet tovább rontja, hogy az éjszaka viharossá erősödő szél hóviharokat okoz.

A hatóságok a következő napokra figyelmeztetést adtak ki a fővárosra, Ulánbátorra és 21 tartományra az időjárás miatt.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.