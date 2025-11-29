Háromnapos gyász kezdődött a tűzvész áldoztainak az emlékére

Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban a szerdai tűzvész 128 áldozatára emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztik a zászlókat.

Tűz pusztított el több lakóházat Hongkongban 2025. november 26-án. A tragédiában legkevesebb 128 ember életét vesztette

Az esemény azzal vette kezdetét, hogy háromperces néma csenddel emlékezett meg az áldozatokra John Lee kormányzó és számos magas rangú tisztviselő.

A háromnapos gyászidőszak alatt a tisztviselők nem vesznek részt nyilvános rendezvényeken. Az összes kormány által szervezett vagy támogatott szórakoztató rendezvényt lemondták vagy elhalasztották.

A hatóságok közlése szerint Hongkong 18 pontján helyeztek el részvétnyilvánító könyveket, hogy a lakosság leróhassa kegyeletét.

Hongkongban szerdán gyulladt ki egy felújítás alatt álló, kívülről felállványozott, 4600 embernek otthont adó lakótömb.

Jelenleg 128 áldozatról tudni, de számuk akár jelentősen emelkedhet, mivel mintegy kétszáz embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A hatóságok szerint ez Hongkong legtragikusabb tűzesete 1948 óta, amikor egy raktártűzben 176 ember vesztette életét.