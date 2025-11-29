2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Szumátrán tovább emelkedett az árvizek halálos áldozatainak száma

Már több mint 80 ember vesztette életét, és sokan eltűntek

MH/ MTI
 2025. november 29. szombat. 5:46
Megosztás

Tovább emelkedett az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma - jelentették pénteken a mentés vezetői.

Szumátrán tovább emelkedett az árvizek halálos áldozatainak száma
Szumátrán tovább emelkedett az árvizek és földcsuszamlások halottainak száma
Fotó: YT Hariono / AFP

Az indonéziai nyugati szigetcsoportot, valamint az ország szomszédait, Malajziát és Thaiföldet heves esőzések sújtották, amelyek az elmúlt napokban több tucat halálos áldozatot követeltek a régióban.

Az indonéziai katasztrófavédelmi hivatal (BNPB) pénteken közölt friss adatai szerint már több mint 80 ember vesztette életét, és sokan eltűntek. A helyi hatóságok 55 halálos áldozatot és 41 eltűntet jelentettek a legsúlyosabban érintett Észak-Szumátrából. Nyugat-Szumátrában pedig 21 ember halálát és 33 eltűnését erősítették meg, miután villámárvíz söpört végig a régión.

Ferry Walintukan, az észak-szumátrai rendőrség szóvivője pénteken az evakuálást és a segítségnyújtást nevezte elsődleges feladatnak, és hozzátette, hogy bíznak az időjárás javulásában, hogy helikoptert is be tudjanak vetni a helyszínen, az érintett területtel ugyanis számos közúti összeköttetés megszakadt.

A hatóságok közlése szerint a prioritások közé tartozik a földcsuszamlások által elzárt utak megtisztítása, a hidak javítása, az élelmiszer és orvosi ellátmány légi úton történő szállítása, valamint az áramellátás és a mobiltelefon-hálózatok helyreállítása az elzárt körzetekben.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az időjárás megváltoztatására, a heves esőzés mérséklésére két repülőt is bevetettek.

Több napja heves esőzések sújtják Nyugat- és Észak-Szumátrát, valamint Aceh tartományt. Az esőzések árvizeket, földcsuszamlásokat és jelentős károkat okoztak. Aceh tartományban mintegy 1500 embert evakuáltak a helyi katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint. A tartomány egyes részein áram sincs.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a szerdán kialakult Senyar nevű ciklon az elkövetkező napokban újabb szélsőséges időjárási körülményeket okozhat a régió egyes részein, különösen Acehben és Észak-Szumátrában.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink