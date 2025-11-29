Szumátrán tovább emelkedett az árvizek halálos áldozatainak száma

Tovább emelkedett az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma - jelentették pénteken a mentés vezetői.

Szumátrán tovább emelkedett az árvizek és földcsuszamlások halottainak száma

Az indonéziai nyugati szigetcsoportot, valamint az ország szomszédait, Malajziát és Thaiföldet heves esőzések sújtották, amelyek az elmúlt napokban több tucat halálos áldozatot követeltek a régióban.

Az indonéziai katasztrófavédelmi hivatal (BNPB) pénteken közölt friss adatai szerint már több mint 80 ember vesztette életét, és sokan eltűntek. A helyi hatóságok 55 halálos áldozatot és 41 eltűntet jelentettek a legsúlyosabban érintett Észak-Szumátrából. Nyugat-Szumátrában pedig 21 ember halálát és 33 eltűnését erősítették meg, miután villámárvíz söpört végig a régión.

Ferry Walintukan, az észak-szumátrai rendőrség szóvivője pénteken az evakuálást és a segítségnyújtást nevezte elsődleges feladatnak, és hozzátette, hogy bíznak az időjárás javulásában, hogy helikoptert is be tudjanak vetni a helyszínen, az érintett területtel ugyanis számos közúti összeköttetés megszakadt.

A hatóságok közlése szerint a prioritások közé tartozik a földcsuszamlások által elzárt utak megtisztítása, a hidak javítása, az élelmiszer és orvosi ellátmány légi úton történő szállítása, valamint az áramellátás és a mobiltelefon-hálózatok helyreállítása az elzárt körzetekben.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az időjárás megváltoztatására, a heves esőzés mérséklésére két repülőt is bevetettek.

Több napja heves esőzések sújtják Nyugat- és Észak-Szumátrát, valamint Aceh tartományt. Az esőzések árvizeket, földcsuszamlásokat és jelentős károkat okoztak. Aceh tartományban mintegy 1500 embert evakuáltak a helyi katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint. A tartomány egyes részein áram sincs.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a szerdán kialakult Senyar nevű ciklon az elkövetkező napokban újabb szélsőséges időjárási körülményeket okozhat a régió egyes részein, különösen Acehben és Észak-Szumátrában.