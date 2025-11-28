Rendkívüli helyzet alakult ki egy budapesti plázában

Rendkívüli helyzet alakult ki pénteken a Corvin plázában, amikor hirtelen áramszünet sötétítette el az épületet. A pláza boltjainak többsége azonnal bezárt, és a látogatók értetlenül álltak a váratlan leállás előtt.

Áramkimaradás bénította meg a Corvin plázát péntek dél körül, amely néhány perc alatt teljes sötétségbe borult. A pláza üzleteinek jelentős része kénytelen volt bezárni, mivel se világítás, se kasszarendszer, se klíma nem működött. A látogatók megdöbbenve figyelték, ahogy az épület szinte egyik pillanatról a másikra leállt – írja az Origo.

A váratlan áramszünet az egész Corvin plázát érintette. A boltok nem tudtak működő kasszát és terminált biztosítani, így a legtöbb üzletvezető úgy döntött, hogy átmenetileg bezárja az ajtókat.

A pláza a Facebook oldalán tájékoztatta a vásárlókat, azt írták: MVM hálózati hibája miatt keletkezett áramszünet, a szolgáltató már dolgozik a probléma elhárításán.

Az Origo információi szerint akár 3-4 óra is lehet mire a szakemberek a helyszínre érkeznek, így lehet, hogy egész napra megbénul a pláza.