Rejtélyes apokalipszis fenyegeti Japánt

Már a következő, 2026-ban esedékes osztrigaszezont is veszély fenyegeti Japánban a Hirosimából jelentett, de máshol is zajló tömeges tenyészetpusztulás miatt. Az osztriga körüli káosz kora ősszel kezdődött, mostanra egyes helyszíneken a tenyészet 90 százaléka elhullott. A kormánynak és a helyi hatóságoknak segítséget kell nyújtania a nehéz helyzetbe került termelőknek, miközben pontosan továbbra sem tudják, mi áll a rejtélyes pusztulás hátterében.

Az osztrigapusztulás legvalószínűbb oka a csapadékhiány, valamint a szélsőségesen meleg időjárás, ami az éghajlatváltozással áll összefüggésben

A következő osztrigaszezon is veszélybe kerülhet Japában, ezzel pedig komoly pénzügyi nehézségek elé néznek az osztrigatemelő gazdálkodók – adta ki a figyelmeztetést a japán Mezőgazdasági Minisztérium a Hirosima prefektúrában, valamint a szomszédos prefektúrákban jelentkező tömeges osztrigapusztulás miatt. A jelenség okát továbbra sem tudják teljes bizonyossággal, egyelőre a vizes élőhelyekre is kiható éghajlati és időjárási körülmények változását tartják a legvalószínűbb magyarázatnak a japán hatóságok.

Az osztrigaállomány 90 százaléka pusztulhatott el

Aggasztó a helyzet Japán Hirosmia prefektúrájában, amely a szigeti ország osztrigatermesztésének központja. Az osztriga a japán konyha kedvelt alapanyagai közé tartozik, kisebb mennyiségekben pedig az elmúlt években már exportálták is a kedvelt halászati élelmiszert. Most viszont óriási a gond, mert – írja az AgTechNavigator. A japán mezőgazdasági szakemberek attól tartanak, hogy az idei osztrigapusztulás a szektor jövő évi teljesítményét előre lenullázhatja.

Súlyos a helyzet – ezt Norikazu Suzuki, japán mezőgazdasági miniszter nyilatkozta, aki nemrég a helyszínre látogatott munkatársaival. A miniszter arról számolt be, saját kezében pusztultak el a vízből frissen kiemelt osztrigák, amelyeket két éves tenyésztés után most takarítottak – azaz takarítottak volna – be. A miniszter azt is mondta, „komor a jövő”, mivel egyes helyszíneken akár az osztrigák 90 százaléka is odaveszhetett.

Hirosima prefektúra a teljes japán osztrigatermés több mint 50 százalékát adja. A nagyarányú osztrigapusztulás oka továbbra sem ismert pontosan. A minisztérium szerint a legvalószínűbb oka annak a csapadékhiány, valamint a szélsőségesen meleg időjárás, ami az éghajlatváltozással áll összefüggésben. Ennek köszönhetően a tengervíz sótartalma megnövekedett, ami a drámai jelenség kialakulásához vezetett. A minisztérium közölte, hogy több kutatólabóratóriumban dolgoznak azon, hogy a pontos okot meghatározzák, és megoldást dolgozzanak ki arra, hogyan lehet a jövőben elkerülni azt.

Intézkedéscsomag készül a szektor támogatására

A helyzet miatt nehéz helyzetbe jutott gazdálkodók megsegítésére a mezőgazdasági minisztérium tárcaközi együttműködést kezdeményez, és az érintett, nehéz helyzetbe jutott termelők bevonásával határozza meg, milyen pénzügyi támogatási program felelne a leginkább számukra. A tisztviselők szerint több támogatási forma is szóba jöhet, de a helyzethez leginkább illeszkedő intézkedéscsomagot szeretnék kidolgozni.

Kormányzati közlések szerint szóba jöhet

a pénzügyi dotáció,

a kedvezményes hitel, amivel a termelők átvészelhetik a jelenlegi és a következő, várhatóan hasonlóan nehéz osztrigaszezont.

A támogatásokban a kormányzat mellett a prefektúrában működő hatóságokban is intézményekben is szerep jut.

A közlések szerint a japán osztrigaszektorban számos külföldi munkavállaló dolgozik szezonális jelleggel. A kormány ígéretet tett arra, hogy amennyiben a kialakult helyzet miatt ezeknek a munkavállalóknak veszélybe kerül a munkajövedelme, részükre is segítséget fognak nyújtani.

A piaci várakozások szerint a japán osztrigapiac mérete néhány éven belül elérheti az 1 milliárd dollárt, ám azt egyelőre nem tudni, a mostani krízis milyen mértékben mérsékli a szektor teljesítményét.

Japánban az osztrigát főként helyben értékesítik, exportja viszonylag csekély, a 2023-as adatok szerint mindössze 4,3 millió dollárt ért el, 300 tonna értékben. A japán osztrigát főként Hongkongban, Kínában, valamint más ázsiai országokban vásárolják, de néhány éve megindult az exportja az EU-ba is – állítja az Origo.