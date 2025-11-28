Óvodások és a média: digitális eszközhasználat a legkisebbeknél

Szakmai konferenciával egybekötött bemutatórendezvényen ismertette Óvodások és a média című, az óvodáskorú gyermekek digitáliseszköz-használatával kapcsolatos kihívásokat és megoldásokat kutató kiadványát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE). A kötet bemutatásán túl a rendezvény fórumot biztosított a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, kutatók és civil szervezetek számára a tapasztalatcserére, a tudásmegosztásra és a legújabb kutatási eredmények bemutatására – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

Az NMHH stratégiai fontosságú célja, hogy elősegítse a gyermekek tudatos, biztonságos és egészséges médiahasználatát – jelentette ki a közlemény szerint a szimpóziumot megnyitó beszédében a médiahatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.

Somogyi Ákos rámutatott, hogy a hazai és nemzetközi kutatások egyaránt jelzik: a gyermekek egyre korábban találkoznak digitális eszközökkel, ami új kihívások elé állítja a szülőket, az óvodapedagógusokat és az egészségügyi, nevelési területek szakembereit.

Kiemelte: az NMHH egri egyetemmel közös, hiánypótló tanulmánykötete most egy helyre gyűjtötte össze a jelenséggel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, tapasztalatokat és szakmai álláspontokat. Korunk óvodásai olyan technológiai kísérlet részesei, amelynek a kimenetelét még csak sejteni lehet – erről az EKKE dékánja beszélt a rendezvényen.

Szűts Zoltán figyelmeztetett: a digitális világ már nem a spájzban van, hanem elfoglalta a gyermekszobákat és a gyermekek figyelmét, pedig az életkori sajátosságoknak nem megfelelő eszközhasználat súlyos következményekkel jár.

Az egri egyetem pedagógiai karának vezetője kiemelte: intézményük munkatársai nagy örömmel vettek részt a közös kutatásokban és a kötet elkészítésében, hiszen ennek során a két szervezet szakértői egymástól is sokat tanulhattak. Hozzátette: az elsődleges közös cél az, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik nem rabjai, hanem urai a digitális technológiának.

Az Óvodások és a média című tanulmánykötetben fontos szerepe van a pedagógusokkal folytatott workshopok és interjúk tapasztalatainak – mondta a rendezvényen tartott előadásában a kiadvány szerkesztője. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens rámutatott: az óvodapedagógusok digitális műveltségének kiemelt jelentősége van, mert a szülők mellett ők képesek a gyermekek médiatudatosságát a korai időszaktól kezdve alakítani.

Az EKKE Pedagógiai Tanszékének vezetője hozzátette: a szülőknek ezzel párhuzamosan egyfajta digitális tartalomszűrővé kell válniuk, szem előtt tartva azt is, hogy a túlszabályozás és a szabályok hiánya egyaránt problémákat okozhat a gyermekek egészséges eszközhasználatában. Popol Csaba Pál, az NMHH gyermekvédelmi stratégiai munkatársa az előadássorozat nyitányaként elmondta, hogy a kiadványban ismertetett kutatásban 1875 olyan szülőt kérdeztek, akik 3-6 éves gyermeket nevelnek.

Hozzátette: a tanulmányból egyebek mellett kiderült, hogy tízből kilenc óvodás szokott digitális eszközöket használni, ez az arány ráadásul már a legfiatalabbaknál, a 3 éveseknél is eléri a 81 százalékot.

A szakértő rámutatott: ezen adat tükrében érdemes lenne a jövőben a 3 éven aluliak eszközhasználati szokásait is megvizsgálni. A konferencián a szakmai előadások mellett gyermekekkel foglalkozó szakemberek bevonásával több kerekasztal-beszélgetést is meghallgathattak a résztvevők.

A délelőtti szakmai szekció a legfiatalabb korosztály médiahasználati sajátosságaira fókuszált, míg a délutáni programban a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatások kerültek a középpontba. A beszélgetéseket Pelle Veronika, az NMHH médiatudatossági szakértője moderálta.

A rendezvény zárásaként Somogyi Ákos a résztvevők közreműködését megköszönve kiemelte a konferencia három legfontosabb hívószavát: ezek az idő, a cél és a kapcsolat.

Hozzátette: fontos, hogy időben kezdjünk el foglalkozni azzal, mikortól és miképpen használjanak a gyermekek digitális eszközöket, és azt milyen célból tegyék. A digitális eszközök lehetőséget teremtenek a kapcsolódásra, de egyben gátolhatják is a személyes kapcsolatok kialakulását – zárta gondolatait a közlemény alapján az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője.