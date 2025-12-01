Miért gondolják egyesek, hogy a Holdnak emberi arca van?

A Hold felszínén látható emberi arc a pareidolia megnyilvánulása, melynek során az ember ismerős formákat fedez fel a véletlenszerű természetes mintázatokban. A nyugati kultúrákban a holdról néző képe különösen népszerűvé vált az „Utazás a Holdra” (1902) című filmnek köszönhetően, amelyben egy rakéta egy festett holdra néző arc szemébe csapódik.

Ez a kép különféle vallási és folklór hagyományokból ered: a judaizmusban Jákob pátriárkához, a kereszténységben Káinhoz, a skandináv epikus költészetben pedig a Nagy Farkas elől menekülő Mani holdistenhez kötik. Eközben Ázsiában a holdmintákat gyakran holdnyúlként látják.

Valójában az úgynevezett Hold-tengereket látjuk – bazaltos síkságokat, amelyek az ősi kráterekben megszilárdult lávából alakultak ki, és világos fennsíkokat, amelyek korábban egy magmás óceánból alakultak ki – írta meg a Gismeteo.