2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Miért gondolják egyesek, hogy a Holdnak emberi arca van?

Valójában az úgynevezett Hold-tengereket látjuk

MH
 2025. december 1. hétfő. 9:18
A Hold felszínén látható emberi arc a pareidolia megnyilvánulása, melynek során az ember ismerős formákat fedez fel a véletlenszerű természetes mintázatokban. A nyugati kultúrákban a holdról néző képe különösen népszerűvé vált az „Utazás a Holdra” (1902) című filmnek köszönhetően, amelyben egy rakéta egy festett holdra néző arc szemébe csapódik.

A Hold a Naprendszer egyik legnagyobb égiteste
Fotó: AFP/Anadolu/Alex Pena

Ez a kép különféle vallási és folklór hagyományokból ered: a judaizmusban Jákob pátriárkához, a kereszténységben Káinhoz, a skandináv epikus költészetben pedig a Nagy Farkas elől menekülő Mani holdistenhez kötik. Eközben Ázsiában a holdmintákat gyakran holdnyúlként látják.

Valójában az úgynevezett Hold-tengereket látjuk – bazaltos síkságokat, amelyek az ősi kráterekben megszilárdult lávából alakultak ki, és világos fennsíkokat, amelyek korábban egy magmás óceánból alakultak ki – írta meg a Gismeteo.

