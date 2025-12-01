Krónika
Miért gondolják egyesek, hogy a Holdnak emberi arca van?
Valójában az úgynevezett Hold-tengereket látjuk
A Hold a Naprendszer egyik legnagyobb égiteste
Fotó: AFP/Anadolu/Alex Pena
Ez a kép különféle vallási és folklór hagyományokból ered: a judaizmusban Jákob pátriárkához, a kereszténységben Káinhoz, a skandináv epikus költészetben pedig a Nagy Farkas elől menekülő Mani holdistenhez kötik. Eközben Ázsiában a holdmintákat gyakran holdnyúlként látják.
Valójában az úgynevezett Hold-tengereket látjuk – bazaltos síkságokat, amelyek az ősi kráterekben megszilárdult lávából alakultak ki, és világos fennsíkokat, amelyek korábban egy magmás óceánból alakultak ki – írta meg a Gismeteo.