Mennyi időbe telik eljutni a Holdra?

A Földről a Holdra vezető út jellemzően körülbelül három napig tart, bár ez a választott pályától és az űrhajó jellemzőitől függően változik.

A jövőben már a Holdra is lerövidülhet az úti idő (képünk illusztráció)

A Föld és műholdja közötti távolság körülbelül 384 400 kilométer, az űrszonda pedig ezt a távolságot körülbelül 39 000 km/h átlagsebességgel teszi meg. Az Apollo 11 sorozat első emberes repülése körülbelül 76 órát vett igénybe.

A modern küldetések összehasonlítható időkereteket használnak, figyelembe véve a technológiai képességeket és a küldetés céljait, beleértve az útvonaloptimalizálást és a további felfedezésekre való felkészülést.

A jövőben a repülési idők lerövidülhetnek az új technológiáknak és a jobb röppályáknak köszönhetően. A repülési időtartam a felszállási körülményektől, a gravitációs rásegítéses manőverektől és egyéb tényezőktől is függ, amelyek biztosítják az üzemanyag-takarékosságot és a személyzet biztonságát – írta meg a Gismeteo.