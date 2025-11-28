Megváltozik a forgalmi rend a Hungária körút-Thököly út csomópontban

Forgalmirend-módosítás lép életbe szombattól a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban: a Rákóczi híd irányából érkezők számára megszűnik a balra kanyarodási lehetőség a Hungária körútról a Thököly útra - közölte a Budapest Közút pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az intézkedés célja a Hungária körúton az M3-as autópálya bevezető szakasza felé tartó irány kapacitásának növelése, a torlódások csökkentése.

A belső városrészek forgalomcsillapítása érdekében elengedhetetlen a gyűrű irányú főutak minél intenzívebb részvétele a forgalom lebonyolódásában. A főváros legfontosabb körirányú főútja a Hungária körút. Karácsony Gergely főpolgármester felkérése alapján a társaság vizsgálta a Hungária körút gyűrű irányú gépjárműforgalmi kapacitásának növelési lehetőségeit. A szűk keresztmetszetek Zuglóban a Kerepesi úti, valamint a Thököly úti csomópontok. A Kerepesi útnál kisebb jelzőlámpa programmódosításokkal Társaságunk már kis mértékben tudta növelni a Hungária körút kapacitását - írták.

Rámutattak: a Hungária körúton a Thököly úti csomópontban az M3-as autópálya bevezető szakasza felé haladó irányban jellemző a torlódás. Itt a Hungária körút átbocsátóképességét csökkentő körülmény, hogy a jobbra kanyarodóknak nincs külön sávja, és a gyalogosoknak elsőbbséget adó jobbra kanyarodó jármű akadályozza a jobb szélső sáv forgalmát, így az nem teljes értékű sáv. A balra kanyarodó irány forgalma azonban igen csekély, reggel lámpaváltásonként 2-3 jármű, délután 1-2 jármű jellemző.

A Hungária körúti torlódások csökkentése érdekében módosul a forgalmi rend: jobbra kanyarodó sáv és három egyenes sáv lesz kialakítva, ezzel együtt a balra kanyarodás tilos lesz - írták.

A módosítás bevezetése után az, aki a Hungária körúton a Kerepesi út felől érkezik, már a Stefánia útnál balra kanyarodva a Stefánia úton át el tudja érni a Thököly utat. Az Egressy útról vagy Mogyoródi útról érkezők a Hungária krt. helyett a Stefánia úton át el tudnak jutni a Thököly útra. A Hungária körút Mogyoródi út - Thököly út közötti szakaszáról induló forgalom a Hungária körútról a Thököly út helyett az Ajtósi Dürer sorra kanyarodhat balra, majd a Hermina vagy Stefánia úton át juthat vissza a Thököly útra - olvasható a közleményben.