Már áll a windsori kastély óriási karácsonyfája

Látványos ünnepi díszbe öltözött a Szent György-csarnok. A windsori kastély karácsonyfája, a hat méter magas Nordmann fenyő és a több ezer égővel megvilágított dekoráció a szezon legnagyobb látványosságának ígérkezik.

A Szent György-csarnokban álló 6 méteres Nordmann fenyő, a windsori kastély karácsonyfája a Windsori Nagyparkból érkezett. A dekorálást nyolc főből álló virágkötőcsapat végezte három napon át. A hatalmas fát több mint háromezer csillogó égő és zöld-arany díszek borítják, a híres boltozatos mennyezet alatti erkélyeket pedig szezonális füzérekkel díszítették – írja a life.hu.

A windsori kastély az Egyesült Királyság Berkshire megyéjében található, és a világ legnagyobb, ma is aktívan használt kastélyaként tartják számon. Eredete I. Vilmos angol király koráig nyúlik vissza, azóta 40 uralkodó otthona volt, területe pedig megközelíti a 45 000 négyzetmétert. A londoni Buckingham-palotával és az edinburghi Holyroodhouse-palotával együtt a brit monarchia kiemelt rezidenciái közé tartozik. II. Erzsébet királynő rendszeresen töltötte itt hétvégéit, a néhai uralkodó ott töltötte a Covid időszakát is, és a hivatalos ügyei intézését is gyakran Windsor falai között végezte. A brit uralkodó másik két, nem állami tulajdonú rezidenciája – a balmorali és a sandringhami kastély – a királyi család privát otthonai. A karácsonyfa-díszítés hagyománya a szeánszokat és misztikát is kedvelő Viktória királynő idejéig nyúlik vissza, férje, a fiatalon elhunyt Albert herceg pedig különösen nagy figyelmet fordított a windsori fák gyertyákkal és édességekkel – köztük árpacukorral és cukorszilvával – való díszítésére.

Az ünnepi díszítés mostantól január 5-ig látható, az 1 fontos jegyekből befolyt bevétel bevétel a Királyi Gyűjtemény gondozását és megőrzését szolgálja.