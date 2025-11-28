 Magyarországon biztonságosan fogyasztható az ivóvíz

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024-re vonatkozó, frissen közzétett ivóvízminőségi értékelése alapján Magyarország településeinek 99,8 százalékán biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz

Az NNGYK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár naponta.

A vizsgálatok során több mint 60 különböző paramétert ellenőriznek, beleértve a kémiai anyagokat és a mikrobiológiai jellemzőket is - tették hozzá, kiemelve, hogy a vizsgálati eredmények túlnyomó többsége országosan 99–100 százalékban megfelelt az előírásoknak.

Megjegyezték, hogy a ritka, eseti problémák hátterében jellemzően műszaki hibák állnak, amelyek például csőtörés vagy a hálózatot érintő munkálatok után jelentkeztek. Az átmeneti kémiai kifogások leggyakoribb oka a fertőtlenítési melléktermékek, emelkedett nitritkoncentráció vagy növényvédőszer-maradványok megjelenése volt, amit a vízkezelő technológia üzemzavara, illetve a kutak műszaki hibája okozhatott.

Az eseti vízminőségi problémák okát a népegészségügyi hatóság minden esetben kivizsgálta, és elrendelte a biztonságos ivóvízellátás érdekében szükséges intézkedéseket - írták.

Úgy folytatták a közleményt, hogy a több mint 51 ezer minta és közel 800 ezer mérési eredmény alapján a hazai települések 97 százalékában biztonságosan fogyasztható az ivóvíz, ennek 66 százalékában egy paraméterben sem volt eltérés, 34 százalékában csupán enyhe, egészségre ártalmatlan bakteriológiai vagy kémiai eltérések fordultak elő (például enyhe zavarosság, kismértékű vas- vagy mangánemelkedés, illetve alacsony vízkeménység).

Az esetileg jelentkező, gyorsan orvosolt vízminőségi problémák a települések 2,8 százalékát érintették - fűzték hozzá. A közlemény alapján mindössze nyolc településen – az ország településeinek 0,2százalékán – fordult elő, hogy a víz arzéntartalma a természetes geológiai viszonyok miatt meghaladta a megengedett határértéket.

Ezeken a helyeken a lakosság konténeres víztisztító berendezésekkel jut biztonságos ivóvízhez, miközben a vízminőség-javító beruházások folyamatban vannak. Az NNGYK kiemelt feladata, hogy független és szakszerű módon értékelje a magyarországi ivóvíz minőségét - közölték, hozzátéve, hogy a mostani adatok egyértelműen igazolják, hogy Magyarország ivóvize nemcsak biztonságos, hanem kiváló minőségű is.

Az egyes települések ivóvízminőségére vonatkozó részletes értékelés, valamint az ivóvízzel kapcsolatos további hasznos információk elérhetők az NNGYK honlapján - áll a közleményben.