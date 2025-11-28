2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Magára robbantotta a pláza mellékhelyiségét egy kecskeméti drogos

Nyomoznak az ügyben

 2025. november 28. péntek. 12:47
Rendőrök fogtak el egy 43 éves kecskeméti férfit Budapesten, miután egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében töltő gázt próbált szívni.

Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

A férfi a mosdóban magára zárta az ajtót, de a művelet közben a gázpalackok felrobbantak, ami miatt a férfi fejvesztve menekült, hátrahagyva minden holmiját.

A detonáció idején a mellékhelyiségben tartózkodott egy, az esetről mit sem sejtő fiatalember is, aki a robbanás után kabátját hátrahagyva rohant segítségért. A fiatal férfinek a szemöldöke, szempillája, valamint a haja is megpörkölődött – írja a Mandiner.

A mentők a robbanást okozó, 43 éves férfit égési sérülésekkel, sokkos állapotban szállították kórházba.

A robbanás következtében a mellékhelyiség három ajtaja kitört, a WC-csészék megrongálódtak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közveszélyokozás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

