Krónika
Telitalálatos a Skandináv lottón
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Egy telitalálatos szelvény volt a skandináv lottón november 26-án
Fotó: MH
Első számsorsolás: 2 (kettő), 7 (hét), 11 (tizenegy), 13 (tizenhárom), 18 (tizennyolc), 21 (huszonegy), 34 (harmincnégy).
Második számsorsolás: 6 (hat), 9 (kilenc), 17 (tizenhét), 22 (huszonkettő), 25 (huszonöt), 28 (huszonnyolc), 34 (harmincnégy).
Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 67 067 970 forint. 6 találatos szelvény 82 darab, nyereményük egyenként 178 260 forint; 5 találatos szelvény 3056 darab, nyereményük egyenként 4785 forint; 4 találatos szelvény 38 145 darab, nyereményük egyenként 1985 forint.