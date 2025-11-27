2025. december 7., vasárnap

Krónika

Telitalálatos a Skandináv lottón

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

 2025. november 27. csütörtök. 0:11
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 26-án megtartott 48. heti Skandináv lottó sorsolás

Telitalálatos a Skandináv lottón
Egy telitalálatos szelvény volt a skandináv lottón november 26-án
Első számsorsolás: 2 (kettő), 7 (hét), 11 (tizenegy), 13 (tizenhárom), 18 (tizennyolc), 21 (huszonegy), 34 (harmincnégy).

Második számsorsolás: 6 (hat), 9 (kilenc), 17 (tizenhét), 22 (huszonkettő), 25 (huszonöt), 28 (huszonnyolc), 34 (harmincnégy).

Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 67 067 970 forint. 6 találatos szelvény 82 darab, nyereményük egyenként 178 260 forint; 5 találatos szelvény 3056 darab, nyereményük egyenként 4785 forint; 4 találatos szelvény 38 145 darab, nyereményük egyenként 1985 forint.

